Пісторіус анонсував варіанти вирішення кадрового голоду в Бундесвері

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує незабаром представити свої варіанти вирішення кадрового голоду в Бундесвері на тлі зростання безпекових загроз у Європі.

Про них пише Welt, передає Укрінформ.

Попри агресивну війну росії проти України, визначення росії як найбільшої загрози безпеці Європи з боку НАТО та підвищення боєздатності Бундесверу, більшість партій правлячої в Німеччині коаліції дотримуються статуса-кво щодо призупинення призову. При цьому згідно з опитуванням соцслужби Forsa, 52% німців виступають за відновлення обов’язкової військової служби.

Втім, міністр оборони та деякі інші політики сподіваються, що заохотити готових служити у Бундесвері можна за допомогою коригування нинішньої політики. Пісторіус оприлюднить свою пропозицію не пізніше початку червня.

Загалом існують три концепції.

Варіант 1 - найбільш обережний, але й найменш обіцяючий. Він не передбачає обов’язкової військової служби, а намагається використати всі можливості для добровільної військової служби. Після цього всі громадяни, які досягли 18 років, повинні стати на облік і отримати інформаційні матеріали та за бажання добровільно заповнити онлайн-анкету.

Варіант 2: «Вибірковий призов». А саме обов’язок служити для чоловіків, жінки можуть іти в армію за бажанням.

Варіант 3: «Гендерно нейтральний призов» та «загальна обов’язкова військова служба». Отже, на облік мають стати (тобто заповнити онлайн-анкету) всі чоловіки та жінки віком від 18 років. Перевагою цього варіанту є те, що можна буде відібрати необхідну кількість, які потрібні наразі, а вже на наступному етапі, як наголошується, «на основі цієї моделі можна було б обговорити впровадження загальної обов’язкової служби».

У «сенсі загальної оборони» це включатиме не лише службу в Бундесвері, а й пожежні підрозділи, медичні служби та агентство технічної допомоги.

Міністр Пісторіус, як стверджує видання, однак, не задоволений запропонованими йому моделями та хоче їх доопрацювати.

Річна потреба у персоналі оцінюється щонайменше в 31 тисячу солдатів.