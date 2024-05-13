ОСУВ "Хортиця": У Харківській області Сили оборони розгортають резерви

У Харківській області Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися. Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.
За його словами, Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, паралельно завдаючи ворогу ураження.
Тривають оборонні операції в районах сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка – усі ці населені пункти є прикордонними. Українські військові проводять контрударні дії, росіяни своєю чергою перекидають резерви, застосовуючи значні сили піхоти, бронетехніку та чималу кількість дронів, заявив Волошин.
Там, де загарбникам вдалося просунутися, розгортаються резервні підрозділи Сил оборони.
В ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" додав, що окупаційні війська зосереджують основні сили у напрямках населених пунктів Вовчанськ та Липці Харківської області.
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