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Аббревиатуры, которые нужно знать: топ-20 акронимов на английском

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Аббревиатуры, которые нужно знать: топ-20 акронимов на английском

Вы когда-нибудь сталкивались с сокращениями в сети или при переписке в мессенджерах на английском языке? Загадочные комбинации букв не всегда легко понять или найти в словаре. Не беспокойтесь — это всего лишь акронимы!

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Путеводитель по акронимам 

Сохраняйте распространенные английские акронимы, которые помогут вам держать руку на пульсе современной коммуникации:

1. LOL (Laugh Out Loud) — один из самых известных и широко используемых акронимов, обозначающий смех или юмор.  

That joke was hilarious, LOL! (Эта шутка была забавной, LOL!)

2. BRB (Be Right Back) — используется для обозначения временного отсутствия или перерыва.  

I need to grab a snack, BRB! (Мне нужно перекусить, скоро вернусь!)

3. OMG (Oh My God) — выражение удивления, используемое для описания чего-то неожиданного или шокирующего.  

OMG, I can't believe she won the competition! (Ого, не могу поверить, что она выиграла соревнование!)

4. IDK (I Don't Know) — сокращение, обозначающее неопределенность или незнание.  

  • What time does the movie start? (Во сколько начинается фильм?)
  • IDK. (Я не знаю).

5. TBH (To Be Honest) — используется для выражения откровенности или честности.

TBH, I didn't really enjoy the concert. (Честно говоря, мне не очень понравился концерт).

6. IMO (In My Opinion) — выражение собственного мнения.  

IMO, this book is better than the previous one. (По-моему, эта книга лучше предыдущей).

7. FYI (For Your Information) — используется для предоставления какой-либо дополнительной информации или уведомления.  

FYI, the meeting has been rescheduled to tomorrow. (До вашего ведома, встреча перенесена на завтра).

8. ASAP (As Soon As Possible) — сокращение, обозначающее неотложность или срочность. 

Please send me the report ASAP. (Пожалуйста, отправьте мне отчет как можно скорее).

9. TMI (Too Much Information) — указание на переизбыток информации или ненужные подробности.  

I didn't need to know about his personal problems, TMI! (Мне не нужно было знать о его личных проблемах, слишком много информации!)

10. BTW (By The Way) — используется для добавления дополнительных сведений или смены темы разговора.  

BTW, have you seen the latest episode of that TV show? (Кстати, ты видел последнюю серию этого шоу?)

11. JK (Just Kidding) — обозначает, что предыдущее высказывание было шуткой.  You're so gullible! JK, I was just messing with you. (Ты такой наивный! Шучу, я просто разыгрывал тебя).

12. DIY (Do It Yourself) — сокращение, описывающее подход, при котором человек делает что-то самостоятельно.  

I'm going to DIY a bookshelf for my room. (Я собираюсь сделать полку для книг своими руками).

13. ROFL (Rolling On the Floor Laughing) — выражение крайнего веселья или забавы.  

That joke was so funny, I was ROFL! (Эта шутка была настолько забавной, что я буквально катался по полу от смеха!)

14. TGIF (Thank God It's Friday) — используется для выражения радости или облегчения перед выходными.  

TGIF! I can finally relax and enjoy my days off. (Слава Богу, пятница! Я наконец-то могу расслабиться и насладиться выходными).

15. ICYMI (In Case You Missed It) — предоставление информации, которую кто-то мог пропустить.  

ICYMI, there's a new restaurant opening downtown. (В случае, если вы пропустили, в центре открывается новый ресторан).

16. BFF (Best Friends Forever) — сокращение, используемое для обозначения самого близкого друга на всю жизнь.  

She's been my BFF since we were kids. (Она моя лучшая подруга с детства).

17. FOMO (Fear Of Missing Out) — страх пропустить что-то интересное или важное.  

I decided to go to the party because I had FOMO. (Я решил пойти на вечеринку, потому что боялся что-то пропустить).

18. IRL (In Real Life) — используется для разграничения виртуального мира и реальной жизни.  

We've been chatting online, but I can't wait to meet him IRL. (Мы переписываемся онлайн, но я с нетерпением жду встречи с ним в реальной жизни).

19. AMA (Ask Me Anything) — акроним, который обычно используется в интернет-форумах, чтобы поощрять пользователей ставить вопросы. 

I'm a professional chef, AMA! (Я профессиональный повар, задавайте мне любые вопросы!)

20. OMW (On My Way) — сокращение, указывающее, что человек уже в пути или направляется куда-то.  

I'll be there soon, OMW! (Я скоро буду там, уже в пути!)

Надеемся, что эта подборка помогла вам разобраться в значениях популярных английских акронимов. Еще больше интересных слов, грамматических тем и уникальных нюансов английского языка вы можете узнать на занятиях в Grade Education Centre. Выбирайте подходящий курс и присоединяйтесь уже сегодня!

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