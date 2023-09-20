США запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб, які допомагають Ірану виробляти дрони

Сполучені Штати Америки 19 вересня запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо семи фізичних і чотирьох юридичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, росії та Туреччині, у зв'язку з іранським безпілотним літальним апаратом і розробкою військової авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця мережа полегшила постачання і фінансові операції на підтримку іранської авіаційної промислової компанії (HESA) з виробництва, закупівель і технічного обслуговування БПЛА і військових літаків.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також оновлює запис HESA у списку громадян особливих категорій і заблокованих осіб (SDN), включивши до нього новий псевдонім, який він використовував для ухилення від санкцій і заходів експортного контролю.

Хто саме потрапив під санкції

Мехді Гогердчян - нинішній керуючий директор HESA і член ради директорів фірми (Іран);

Хамідреза Нурі - заступник голови ради директорів HESA (Іран);

Хусейн Аіні - директор HESA з виробництва БПЛА і опікується випробовуваннями БПЛА компанії в Сирії (Іран);

Компанія Shenzhen Jiasibo (Китай);

Компанія Dong Wenbo (Китай);

Су Чуньпен - керуючий директор і власник Shenzhen Jiasibo (Китай);

Мехмет Токдемір (Туреччина);

Алааддін Айкут (Туреччина).

Санкції ввели також і проти рф

США додали до списку обмежень російські компанії "дельта-аеро", ват нвп "аеросила" і ват "стар".

"дельта-аеро", ат "нпп "аеросила" і ват "стар" внесені до санкційного списку за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки, або товарів, чи послуг на підтримку HESA.