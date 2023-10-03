Кулеба закликав активізувати роботу над передачею арештованих російських активів Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу закликав активізувати роботу над формулюванням юридичної основи для передачі арештованих російських активів Україні.

Про це Кулеба сказав на підсумковій пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр визнав, що є низка правових питань, які мають бути вирішені, але, додав він, не існує таких правових питань, які не можуть бути вирішені, коли є розуміння юристами, що для цього є політична воля, і в межах верховенства права такі рішення можуть бути знайдені.

За його словами, створення такого механізму і передача російських активів полегшить життя всім – і Україні, і яка отримає додатковий ресурс, і ЄС, який знайде чітке правове рішення, що робити з цими коштами, а також полегшить фінансовий тягар, який несе європейська сторона.

"Потрібно лише знайти цей механізм, і час для цього настав. Це полегшить життя і самій рф, оскільки вона позбудеться зайвого тягаря у вигляді заморожених грошей", – резюмував Кулеба.