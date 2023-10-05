Сіярто хоче отримати гарантії, що OTP Bank у майбутньому не потрапить до переліку спонсорів війни

Уряд Угорщини хоче отримати гарантії, що Україна не додасть OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни в майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто, передає Telex.

Він розповів, що запросив до Будапешта представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Саме там угорська сторона хоче досягти угоди, яка гарантувала б, що OTP Bank більше не потрапить до переліку.

"Якщо там буде досягнута обнадійлива угода, ми, звичайно, повинні будемо розглянути, яких кроків це потребуватиме з нашого боку", – висловився міністр.

Нагадаємо, за даними НАЗК, угорський OTP Bank входить до числа 50-ти найбільших банків Росії, а за низкою напрямків є лідером ринку. Фінустанова обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлена в понад 1850 населених пунктах РФ.

Банк посідає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку в 15,3%, а також має восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.

У травні 2023 року НАЗК внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Причиною назвали зокрема те, що фінустанова продовжила діяльність в росії й фактично визнала так звані "ДНР" та "ЛНР", надаючи військовим країни-агресорки і їхнім сімʼям право на відстрочку платежів за кредитами та позиками.

Наприкінці вересня НАЗК призупинило статус спонсора війни для OTP і пʼяти грецьких компаній-перевізників, пояснивши це результатом переговорів між представниками Агентства, фірм та урядів цих країн щодо припинення співпраці з росією.

Тоді в НАЗК висловили сподівання, що завдяки рішенню щодо OTP Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу.

Однак у Будапешті заявили, що ці зусилля суттєво не змінюють ситуацію, і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню поставок зброї Україні, доки OTP не буде назавжди виключений зі переліку.

Після цього НАЗК вирішило остаточно прибрати OTP Bank зі списку, зазначивши, що фінустанова взяла на себе низку зобов’язань щодо її майбутніх планів на російському ринку.