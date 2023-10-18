Кулеба розповів про Альянс оборонних компаній, які спільно з Україною вироблятимуть зброю

До Альянсу оборонних компаній приєдналося вже майже 60 компаній. Вони виготовлятимуть зброю спільно з Україною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми ініціювали форум оборонних індустрій, ретельно до нього готувалися та провели його. Там було створено Альянс оборонних компаній, які спільно з Україною вироблятимуть зброю. Нині вже 59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього Альянсу. Це конкретні зобов'язання разом створювати необхідну зброю», – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна передбачала ризики, пов'язані з дефіцитом озброєння у партнерів, тому ще рік тому почала з ними працювати у напрямі виробництва додаткових обсягів зброї.

«Наразі ці ризики мінімізовані. З іншого боку, мій досвід показує, що хоч би яким порожнім був склад, у хорошого генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном у нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати, щоби ввезти в Україну необхідну зброю», – заявив глава МЗС.