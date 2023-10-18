Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Кулеба розповів про Альянс оборонних компаній, які спільно з Україною вироблятимуть зброю

130

До Альянсу оборонних компаній приєдналося вже майже 60 компаній. Вони виготовлятимуть зброю спільно з Україною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми ініціювали форум оборонних індустрій, ретельно до нього готувалися та провели його. Там було створено Альянс оборонних компаній, які спільно з Україною вироблятимуть зброю. Нині вже 59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього Альянсу. Це конкретні зобов'язання разом створювати необхідну зброю», – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна передбачала ризики, пов'язані з дефіцитом озброєння у партнерів, тому ще рік тому почала з ними працювати у напрямі виробництва додаткових обсягів зброї.

«Наразі ці ризики мінімізовані. З іншого боку, мій досвід показує, що хоч би яким порожнім був склад, у хорошого генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном у нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати, щоби ввезти в Україну необхідну зброю», – заявив глава МЗС.

Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 18 октября 2023
Вторник, 17 октября 2023
Понедельник, 16 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023