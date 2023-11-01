Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба математично довів, чому партнерам вигідно зараз посилити протиповітряну оборону України, зазначивши, що ракета Patriot коштує 4,1 млн доларів, а пошкоджений російськими обстрілами енергоблок -19,1 млн доларів. Про це Кулеба написав в Х (Twitter), передають Українськi Новини.
"Проста математика підтримки України. 1 ракета Patriot = $4,1 млн. 1 пошкоджений енергоблок = $19,1 млн. Тому є сенс максимально посилити протиповітряну оборону України сьогодні, щоб потім економити ресурси", - написав він.
Кулеба наголосив, що врятовані ППО людські життя безцінні.
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