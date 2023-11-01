Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Кулеба математично довів, чому партнерам вигідно зараз посилити протиповітряну оборону України

134

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба математично довів, чому партнерам вигідно зараз посилити протиповітряну оборону України, зазначивши, що ракета Patriot коштує 4,1 млн доларів, а пошкоджений російськими обстрілами енергоблок -19,1 млн доларів. Про це Кулеба написав в Х (Twitter), передають Українськi Новини.

"Проста математика підтримки України. 1 ракета Patriot = $4,1 млн. 1 пошкоджений енергоблок = $19,1 млн. Тому є сенс максимально посилити протиповітряну оборону України сьогодні, щоб потім економити ресурси", - написав він.

Кулеба наголосив, що врятовані ППО людські життя безцінні.

Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 1 ноября 2023
Вторник, 31 октября 2023
Понедельник, 30 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023