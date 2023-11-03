МЗС України та Чорногорії: Процес реформування ЄС не повинен затримувати приєднання нових членів до ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Чорногорії Філіпом Івановичем. Дипломати зазначили, що процес реформування ЄС не повинен затримувати приєднання нових членів Євросоюзу. Про це повідомив Кулеба, передає УНН.
«Гарна зустріч із міністром закордонних справ Чорногорії Філіпом Івановичем», - написав Кулеба в Х (Twitter).
Він подякував новому уряду Чорногорії за солідарність з Україною.
«Оскільки обидві наші країни поділяють прагнення вступити в ЄС, ми обидва зазначили, що процес реформування ЄС не повинен затримувати приєднання нових членів ЄС», - повідомив Кулеба.
Парламент Чорногорії у вівторок призначив новий уряд, коаліцію проєвропейських і просербських партій, які, як очікується, очолить невелику балканську країну в її прагненні приєднатися до Європейського Союзу.
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