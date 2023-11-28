Шмигаль: Принцип "росія заплатить" повинен втілитись у життя вже наступного року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Віцепрезиденткою Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вірою Юровою. Про це український політик розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Шмигаль підкреслив, що попри повномасштабну війну, Україна продовжує реформи, необхідні для інтеграції в Європейський Союз.
«Вже найближчим часом ми налаштовані завершити виконання законодавчих кроків, визначених у Звіті Єврокомісії в рамках Пакета розширення», - йдеться в дописі.
Також він додав, що рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС має вирішальне значення, зокрема в контексті відбудови нашої країни.
Прем’єр-міністр України зауважив, що окремою темою для розмови є відповідальність росії за її дії в Україні.
«Розраховуємо на нашу подальшу ефективну роботу з ЄС над розробкою механізму конфіскації заморожених російських активів. Принцип "росія заплатить" повинен втілитись у життя вже наступного року. Наголосив також на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва рф», - заявив Денис Шмигаль.
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