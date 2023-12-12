Для обладателей 8-13 Айфонов есть хорошая новость. Мы знаем, как выгодно купить Айфон 15 Плюс или любой другой из последней презентации с помощью Trade in. Что это такое? В чем выгода?
Так что же такое Trade in? Это выгодная сделка. Вы получаете более новую модель в обмен на ваш старый Айфон с небольшой доплатой. Вот как это выглядит пошагово в течение 10-15 минут:
Главное, чтобы ваш телефон был не старше 8 поколения и никогда не блокировался.
Как происходит оценка старого телефона? На то, сколько стоит ваш iPhone, влияют следующие факторы:
Также важно, чтобы телефон был не изогнут и не попадал в воду.
Известно, что компания Эппл поддерживает устройства 5-6 лет после их выпуска. Последний гаджет, который еще подлежит обмену, – iPhone 8. Он был выпущен в 2017 году, и цена его была на тот момент $699. С учетом инфляции на сегодня он стоит 715 долларов. 2023 год будет последним годом, когда восьмое поколение сможет «апгрейдится» до последней версии iOS. Но это не единственная причина поспешить и обменять его, к примеру, на Айфон 15 Плюс.
Еще один повод избавиться от «динозавра» 8 поколения – это слабая батарея (1821 mAh). Для сравнения приведем еще некоторые характеристики, чтобы оценить выгоду сделки:
Как видим, меняющиеся технологии постоянно предлагают обновиться, чтобы шагать в ногу со временем. Хотя стоит выделить и преимущества 8 Айфона:
Если существующие характеристики уже не соответствуют ожиданиям и потребностям пользователя, то стоит оценить последние нововведения 15 Айфона.
Рассмотрим некоторые характеристики, которые вы получаете взамен. Это следующие возможности экрана:
Возможности усиливаются уникальным нейропроцессором A17 Pro, который состоит из вычислительных и графических ядер. Это настоящий прорыв в технологическом прогрессе. Чип способен обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду. Таким образом, шестиядерный процессор обладает более высокой производительностью, энергоэффективность и поддержкой современных технологий.
Внутренний ресурс хранения информации линейки, выпущенной в 2023 году не сравнится с гаджетом шестилетней давности. Они предлагают 8 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ. Это означает, что устройство теперь намного многофункционально, способно обрабатывать больше информации, а также предоставляет больше места для файлов и приложений.