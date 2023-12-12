Для обладателей 8-13 Айфонов есть хорошая новость. Мы знаем, как выгодно купить Айфон 15 Плюс или любой другой из последней презентации с помощью Trade in. Что это такое? В чем выгода?

Как происходит обмен на Айфон 15 Плюс

Так что же такое Trade in? Это выгодная сделка. Вы получаете более новую модель в обмен на ваш старый Айфон с небольшой доплатой. Вот как это выглядит пошагово в течение 10-15 минут:

Определяется его стоимость. Вы вправе выбрать любой новый Айфон. Оплачиваете разницу.

Главное, чтобы ваш телефон был не старше 8 поколения и никогда не блокировался.

Факторы, влияющие на стоимость

Как происходит оценка старого телефона? На то, сколько стоит ваш iPhone, влияют следующие факторы:

модель;

объем памяти;

состояние дисплея (без трещин, сколов, цветных пятен);

отсутствие повреждений на корпусе;

состояние объектива камеры и заднего стекла.

Также важно, чтобы телефон был не изогнут и не попадал в воду.

Последняя модель, которую надо успеть обменять

Известно, что компания Эппл поддерживает устройства 5-6 лет после их выпуска. Последний гаджет, который еще подлежит обмену, – iPhone 8. Он был выпущен в 2017 году, и цена его была на тот момент $699. С учетом инфляции на сегодня он стоит 715 долларов. 2023 год будет последним годом, когда восьмое поколение сможет «апгрейдится» до последней версии iOS. Но это не единственная причина поспешить и обменять его, к примеру, на Айфон 15 Плюс.

Еще один повод избавиться от «динозавра» 8 поколения – это слабая батарея (1821 mAh). Для сравнения приведем еще некоторые характеристики, чтобы оценить выгоду сделки:

Одиночная основная камера (12 MP) – нет портретной съемки. Маленький дисплей 4,7 с невысокой плотностью пикселей 326 точек на дюйм. Разрешение экрана 750 x 1334 пикселей. Максимально заявленная яркость – 625 нит. Время отклика 22 мс. Чип: Apple A11 Bionic. Память 2 гб.

Как видим, меняющиеся технологии постоянно предлагают обновиться, чтобы шагать в ногу со временем. Хотя стоит выделить и преимущества 8 Айфона:

беспроводная зарядка, которая везде работает;

True Tone (адаптивная цветовая температура).

широкоугольная камера ƒ/1.8 с шестью линзами и оптической стабилизацией.

Если существующие характеристики уже не соответствуют ожиданиям и потребностям пользователя, то стоит оценить последние нововведения 15 Айфона.

Что предлагается взамен: преимущества

Рассмотрим некоторые характеристики, которые вы получаете взамен. Это следующие возможности экрана:

Размер 6,1 дюйма, собран по технологии LTPO OLED, что делает изображение более четким и ярким. Функция Super Retina XDR, которая обеспечивает высокое качество цветов и контраста. Разрешение экрана составляет 2556×1179 пикселей, что также гарантирует очень четкое изображение. Плотность пикселей (PPI) равна 460, что также способствует высокому качеству изображения. Частота обновления от 1 до 120 Гц делает изображение более плавным и реагирующим на действия пользователя.

Возможности усиливаются уникальным нейропроцессором A17 Pro, который состоит из вычислительных и графических ядер. Это настоящий прорыв в технологическом прогрессе. Чип способен обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду. Таким образом, шестиядерный процессор обладает более высокой производительностью, энергоэффективность и поддержкой современных технологий.

Внутренний ресурс хранения информации линейки, выпущенной в 2023 году не сравнится с гаджетом шестилетней давности. Они предлагают 8 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ. Это означает, что устройство теперь намного многофункционально, способно обрабатывать больше информации, а также предоставляет больше места для файлов и приложений.