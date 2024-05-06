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Макрон: Гарячкова реакція росії свідчить про те, що ідея стратегічної невизначеності працює.

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Президент Франції Еммануель Макрон вважає нервову реакцію росії на запропоновану ним ідею стратегічної невизначеності свідченням того, що ця ідея працює. Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Tribune.

"Стратегічна невизначеність означає не давати надто багато деталей", – нагадав Макрон.

Прикладом такої стратегічної невизначеності є заяви французького президента про те, що він не виключає відправлення військ в Україну.

Він пояснив, що Росія як стратегічна держава перестала обмежувати свої дії – у лютому 2022 році вона проігнорувала міжнародне право, розпочала повномасштабну агресивну війну проти іншої суверенної держави та регулярно погрожує застосуванням ядерної зброї. Макрон вважає, що перед такою загрозою обмежувати самих себе, встановлюючи якісь червоні лінії, було б проявом слабкості.

"Навпаки, ми повинні прибрати всю визначеність, саме це створює здатність до стримування", – сказав президент Франції.

Він наголосив, що на кону в Україні не лише Україна, але й безпека всієї Європи. Бо якщо росія переможе, "наступної ж секунди безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні в нашій країні".

путінський речник дмитро пєсков після попереднього інтерв'ю Макрона журналу The Economist сказав, що з боку Франції це "дуже небезпечна тенденція" – постійно говорити про можливість свого прямого залучення до війни.

Макрон вважає, що скарги пєскова підкреслюють правильність позиції Франції.

"Гарячкова реакція росії свідчить, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. Бо в іншому випадку це означатиме, що ми погоджуємося з відмовою від міжнародного порядку, заснованого на правилах, а отже, від миру та безпеки", – сказав він.

Макрон
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