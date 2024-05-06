Галущенко розповів, яких збитків нанеслі удари рф по енергетичній інфраструктурі України

Після низки масованих ударів рф по об'єктах української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців в енергосистемі склалася складна ситуація.
Йдеться про збитки у понад мільярд доларів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Gazeta.ua.
"Але атаки тривають, і очевидно, що збитки зростатимуть", - сказав він.
За словами міністра, найбільших пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації. А також системи передачі електроенергії.
"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - додав Галущенко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023