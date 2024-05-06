Галущенко розповів, яких збитків нанеслі удари рф по енергетичній інфраструктурі України

Після низки масованих ударів рф по об'єктах української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців в енергосистемі склалася складна ситуація.

Йдеться про збитки у понад мільярд доларів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Gazeta.ua.

"Але атаки тривають, і очевидно, що збитки зростатимуть", - сказав він.

За словами міністра, найбільших пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації. А також системи передачі електроенергії.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - додав Галущенко.