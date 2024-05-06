Окупанти у захопленій Авдіївці почали вивіз до порту Маріуполя лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

"російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна" - йдеться в повідомленні.

"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна", - йдеться в повідомленні.

"Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність", - додали в ЦНС.