Окупанти у захопленій Авдіївці почали вивіз до порту Маріуполя лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
"російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна" - йдеться в повідомленні.
"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують. Так, в захопленій Авдіївці росіяни почали вивоз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки дєніса пушиліна", - йдеться в повідомленні.
"Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність", - додали в ЦНС.
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