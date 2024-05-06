ISW: Україні не слід затягувати з початком нового контрнаступу на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Україні не слід затягувати з початком нового контрнаступу на фронті, оскільки в іншому разі це дасть переваги росіянам на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше британське видання Financial Times навело слова радника з національної безпеки США Джейка Саллівана про те, що Сполучені Штати підтримують початок контрнаступу Сил оборони 2025 року після отримання Україною військової допомоги з пакета в $61 млрд. У ISW вважають, що це надасть росії переваги на всьому фронті, а тому контрнаступ слід почати набагато раніше.

За словами Саллівана, російські війська матимуть незначне просування, оскільки військова допомога від США не може миттєво надійти в Україну. Водночас радник із нацбезпеки зазначив, що американська допомога дасть змогу ЗСУ тримати оборону і протистояти російським атакам протягом 2024 року.

У ISW вважають, що знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя і боєприпаси надійшли на фронт в Україну і був помітний відчутний вплив на поле бою. Аналітики зазначають, що американська допомога дасть змогу українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

Інститут вивчення війни нагадав січневу публікацію Financial Times, в якій йшлося про те, що американські чиновники вважають за краще, щоб Україна вела більш “консервативну активну оборону” у 2024 році і готувалася до контрнаступу у 2025-му.

У відповідь ISW доводить, що така консервативна оборона дасть росіянам можливість продумати місця та інтенсивність своїх атак, і тим самим контролювати ресурси, які українські сили витратять протягом цього затяжного періоду.

Один із російських військових блогерів заявив, що окупаційні сили можуть просто бити керованими авіабомбами по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо ЗСУ не збираються йти в контрнаступ.

Тактично успіхи росії на північний захід від Авдіївки і потенційна загроза наступу в Харківській області безпосередньо пов’язані зі здатністю армії рф завдавати безладних ударів планерними бомбами по всьому фронту. Така тактика дозволяє росії контролювати ініціативу.

Українським силам перш ніж перейти в контрнаступ слід:

отримати і передати американську зброю фронтовим підрозділам,

стабілізувати лінію фронту,

спланувати захист від російського наступу влітку,

запобігти просуванню окупантів,

розв’язати поточні проблеми особовим складом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що спроможність України звільнити свою територію і піти в контрнаступ залежить від низки рішень на Заході, в росії та в Києві. А будь-які зовнішні спроби нав’язати терміни контрнаступу не враховують реальної ситуації на полі бою.