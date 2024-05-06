Шольц у Великдень згадав про Україну і запевнив у продовженні підтримки

Канцлер ФРН Олаф Шольц у православний Великдень згадав про Україну і запевнив у продовженні підтримки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«У сьогоднішній православний Великдень ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі», - написав глава німецького уряду.

Він додав, що «ми будемо підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно».