WSJ: Якщо Україна не відновить виплат за боргами іноземним кредиторам, на неї може чекати дефолт вже до осені

Іноземні кредитори підштовхують Україну до відновлення виплат за боргами після тривалої перерви. Йдеться про власників українських облігацій, включаючи інвестиційні компанії BlackRock та Pimco.

Про це пише Wall Street Journal.

За даними видання, наразі іноземні кредитори формують комісію та наймають консультантів для переговорів щодо відновлення виплат, які були припинені після початку війни в Україні.

WSJ наголошує, що міжнародні кредитори України довго чекали, але наразі терпець урвався.

Вони хочуть, щоб українська влада підписала угоду, за якою знову розпочала б виплати відсотків за кредитами - в обмін на списання "значної частини" боргу.

Повідомляється, що така пропозиція вже озвучена українській владі. Інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно. Загалом у кредиторів українських облігацій на 20 мільярдів євро.

WSJ пише, що якщо Україна не відновить виплат за боргами іноземним кредиторам, на неї може чекати дефолт вже до осені.

Якщо угоду не укладуть, Україна може оголосити дефолт – оскільки у серпні закінчаться канікули з обслуговування держборгу, запроваджені іноземними фондами після повномасштабного вторгнення рф.

Водночас влада США та інші західні країни стурбовані тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-яке обслуговування боргу.

Країни погодилися надати Україні боргові канікули на суму близько 4 млрд доларів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати виплачувати борги раніше, ніж вони.

Видання нагадує, що Україна збільшила свої валютні резерви до рекордно високого рівня у квітні, тоді як центральний банк України розглядає можливість відкату контролю за рухом капіталу цього року.

Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені активи рф в Європі та США для погашення частини боргу, але МВФ і кілька країн G7 поки що не підтримують цю ідею. Водночас, вони зазначили, що можуть підтримати менші відсоткові виплати в період до 2027 року - за ставками, значно нижчими за ринкові.

Зауважимо, Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів.