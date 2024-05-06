Демченко: Прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 150 особам

Прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 150 особам. Деякі з цих осіб не мають потрібних документів для виїзду з України, а інші - не підпадають у категорію пропуску. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають необхідних документів, які б давали право на перетин кордону", - заявив він.
Як зазначив речник, станом на сьогодні в Україні не змінюються правила перетину кордону. Хоча він не виключив, що через новий закон про мобілізацію у правилах виїзду за кордон можуть зʼявитися зміни. Але вони не будуть кардинальними.
"Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни у статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - сказав Демченко.
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