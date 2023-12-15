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Мінфін: Для підприємців запустили програму, яка має забезпечити бізнес оборотним капіталом

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Для українських підприємців запустили програму "Доступний факторинг", яка має забезпечити мікро-, малий та середній бізнес оборотним капіталом.

Про це 14 грудня повідомила пресслужба Мінфіну.

Факторинг дозволяє підприємствам отримати негайний доступ до грошових коштів та відновити свою ліквідність для виробництва нових товарів.

Державна програма передбачає, що підприємство за відповідний відсоток поступається факторинговій компанії (уповноваженому фактору) своїм правом вимоги до покупця за неоплачені товари і послуги.

Як зазначив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук, таким чином підприємства матимуть змогу покрити щоденні витрати, знизити ризик "неплатежів" з боку контрагентів та покращити стійкість всього ланцюга постачання товарів.

Керуватиме програмою Фонд розвитку підприємництва (ФРП). А реалізація відбуватиметься через такі банки:

  • "Креді Агріколь Банк";
  • "ОТП Банк",
  • "ТАСкомбанк",
  • "Комінбанк",
  • "Банк Глобус";
  • "МТБ Банк".

Доступний факторинг: умови

Програма передбачає компенсацію відсоткової ставки за факторинг на рівні до 13% річних. Факторинг надаватиметься в розмірі до 95% дебіторської заборгованості. Однак сума фінансування не може перевищувати 150 мільйонів гривень, включаючи кошти, отримані за програмами "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

Долучитися до "Доступного факторингу" можуть мікро-, малі, середні та великі підприємства – резиденти України, які здійснюють постачання товарів, виготовлених українським товаровиробником, на умовах відстрочення платежу. Це стосується:

  • фізичних осіб-підприємців;
  • юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є фізична особа – резидент України;
  • сільськогосподарських товаровиробників.
Мінфін
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