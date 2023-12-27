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Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення мобілізаційної підготовки та мобілізації

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Кабінет міністрів пропонує накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов'язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи.

А за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації. Про законопроєкти, внесені Кабміном, повідомила Gazeta.ua з посиланням на Українську правду.

25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (10378) і проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (10379).

У законопроєкті №10378 уряд пропонує запровадити, що військовозобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, за повідомленням керівника ТЦК вносяться до Єдиного реєстру боржників - і до них застосовуються такі обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження на право користуватися й розпоряджатися коштами й іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору чи договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Такі тимчасові заходи до громадян на час мобілізації припиняються, якщо громадянин виконає обов'язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації і керівник ТЦК виключить його з Єдиного реєстру боржників.

У разі ухвалення законопроєкту, без проходження базової загальновійськової підготовки чи військової служби людина не зможе потрапити на державну службу, в органи прокуратури та поліції.

Іншим законопроєктом уряд пропонує підвищити штрафи для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Кодексі про адміністративні правопорушення пропонується оновити норми:

порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені в умовах особливого періоду, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від дев'яти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов'язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб;

адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень може бути накладено протягом трьох років із дня його вчинення або виявлення.

У разі ухвалення законопроєкту, стаття 336 Кримінального кодексу передбачатиме, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (у тому числі відмова від проходження медичного огляду), на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

"Тобто за відмову від проходження медогляду призовниками пропонують встановити таке ж покарання, як за ухилення від мобілізаційного призову", - пише УП.

Кабмін, мобілізація
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