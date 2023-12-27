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Мінфін: Докладаємо значних зусиль із наближення українського законодавства до законодавства ЄС

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Міністерство фінансів докладає значних зусиль із наближення українського законодавства до законодавства ЄС. В рамках cелф-скринінгу у Мінфіні опрацювали понад 7 тисяч актів ЄС, передає УНН із посиланням на дані відомства.

«Мінфін України повністю імплементував 742 акти, 46% від загальної кількості імплементованих Україною актів права ЄС для підготовки до переговорів про вступ до ЄС. Також у процесі імплементації знаходяться 25 актів», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Міністерство фінансів докладає значних зусиль із наближення українського законодавства до законодавства ЄС.

Зокрема здійснює й кроки для вдосконалення митних та податкових систем: приведення митного законодавства у відповідність з нормами ЄС, забезпечуючи спрощення та стандартизацію митних процедур, запровадження електронної системи для моніторингу переміщення товарів, підвищуючи ефективність митних процедур, впровадження заходів, які сприяють прозорості та чесності в податкових питаннях, зокрема ціноутворення та уникнення подвійного оподаткування.

Також здійснюється впровадження нових законів, що відповідають міжнародним стандартам у боротьбі з відмиванням грошей, підсилюючи моніторинг та контроль за фінансовими операціями.

У напрямі управління державними фінансами, Міністерство фінансів сприяє введенню нових процедур для ефективнішого внутрішнього контролю державних фінансів, з метою запобігання зловживань та неефективного використання бюджетних коштів, а також посилення прозорості та підзвітності.

Нагадаємо, у грудні 2023 року було презентовано звіт за результатами проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) – селф-скринінгу.

Селф-скринінг – комплексний порівняльний аналіз законодавства України щодо його відповідності праву Європейського Союзу.

Міністерство фінансів визначено відповідальним за чотири переговорні розділи: оподаткування, Митний Союз, фінансовий контроль, фінансові та бюджетні положення, а також як співвиконавець в понад 12 переговорних розділах.

В рамках cелф-скринінгу у Міністерстві фінансів опрацювали понад 7 тисяч актів ЄС.

Більше 80 органів державної влади та державних установ було залучено до проведення селф-скринінгу за 34 переговорними розділами.

Сторони опрацювали більше 28 000 актів права ЄС. Таким чином у Мінфіні визначили що:

  • 2 739 актів права ЄС підлягають імплементації;
  • 1 625 актів права ЄС імплементовано повністю;
  • 23 456 актів права ЄС не потребують імплементації.
Мінфін, ЄС
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