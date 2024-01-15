Мошенець: В законопроекті про мобілізацію пропонується давати відстрочку за конкретними захворюваннями, а не за групою інвалідності

В останньому варіанті законопроекту про мобілізацію пропонується давати відстрочку за конкретними захворюваннями, а не за групою інвалідності. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Мошенець.

Мошенець зазначила, що складних моментів у законопроекті було дуже багато, але наразі є суттєві зрушення щодо їхнього усунення. В Україні потрібно знайти баланс між мобілізацією та демобілізацією, мотивацією та обов'язком захищати країну.

"Величезна увага була приділена саме людям з інвалідністю. Тут, як на мене, були дуже суттєві зрушення. Той варіант останній, який я чула, він передбачає не групи інвалідності, а конкретні захворювання, які дадуть можливість мати або відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише військовозобов’язаних, а й, наприклад, членів їх сім'ї", - сказала депутатка.

За її словами, тертя група інвалідності охоплює захворювання, з якими можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Профільне міністерство працює над цими питаннями, сказала Мошенець.