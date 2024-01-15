Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мошенець: В законопроекті про мобілізацію пропонується давати відстрочку за конкретними захворюваннями, а не за групою інвалідності

287

В останньому варіанті законопроекту про мобілізацію пропонується давати відстрочку за конкретними захворюваннями, а не за групою інвалідності. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Мошенець.

Мошенець зазначила, що складних моментів у законопроекті було дуже багато, але наразі є суттєві зрушення щодо їхнього усунення. В Україні потрібно знайти баланс між мобілізацією та демобілізацією, мотивацією та обов'язком захищати країну.

"Величезна увага була приділена саме людям з інвалідністю. Тут, як на мене, були дуже суттєві зрушення. Той варіант останній, який я чула, він передбачає не групи інвалідності, а конкретні захворювання, які дадуть можливість мати або відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише військовозобов’язаних, а й, наприклад, членів їх сім'ї", - сказала депутатка.

За її словами, тертя група інвалідності охоплює захворювання, з якими можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Профільне міністерство працює над цими питаннями, сказала Мошенець.

мобілізація, Мошенець
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 15 января 2024
Воскресенье, 14 января 2024
Суббота, 13 января 2024
Пятница, 12 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023