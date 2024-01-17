У ЄС розпочалася робота над пропозиціями щодо використання російських активів в інтересах України

У Євросоюзі стартувала технічна робота над втіленням пропозиції використати заморожені російські активи в інтересах України.
Про це повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петтегем на пресконференції після Ради з економічних і фінансових питань у Брюсселі, передає "Суспільне".
За словами Петтегема, Фінансова рада ЄС зосередилася на двох важливих питаннях. Серед них - макрофінансова підтримка нашої держави і доля заморожених активів РФ.
"Щодо заморожених та іммобілізованих активів [РФ], ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та Високого представника [Жозепа Борреля], отримані в грудні 2023 року, і підтвердили наші рішучі зобов'язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу", — сказав міністр фінансів Бельгії.
Він пообіцяв, що Бельгія,яка зараз головує на Раді ЄС з економічних і фінансових питань, докладатиме зусиль для забезпечення подальшої фінансової підтримки України.
"У нас сьогодні був дуже конструктивний обмін думками щодо економічних та фінансових наслідків російської агресії проти України. Був круглий стіл, де всі чітко заявили і висловили підтримку Україні", - сказав Петтегем.
Він додав, що ЄС завершує роботу над так званим українським фондом, щоб продовжити фінансову підтримку Києва.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023