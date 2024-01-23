У Мінфіні розповіли, скільки з держбюджету було потрачено на сектор безпеки і оборони у 2,23 році

За 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн, а загальний ресурс склав 2 648,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Загальний ресурс на безпеку і оборону становив 2 648,8 млрд грн (за загальним фондом – 1 843,8 млрд грн та 805 млрд грн – інші джерела) або 41% очікуваного валового внутрішнього продукту, що на 1 111,3 млрд грн, або на 72,3% більше, ніж у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що пріоритетами бюджету-2024 є фінансування сектору безпеки і оборони, соціальне забезпечення громадян, підтримка ветеранів, охорона здоров’я, освіта та підтримка бізнесу. На сектор безпеки і оборони передбачено 1 трлн 692,6 млрд грн, що становить 22,1% ВВП.

Завдяки перерозподілу військового ПДФО у бюджеті передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу, зокрема для виробництва зброї – 51 млрд грн, а також на морські дрони та БПЛА ‒ 43,3 млрд грн. На соціальний захист населення передбачено 469,4 млрд грн, що більше на 8,7 млрд грн до 2023 року.

На підтримку ветеранів війни передбачено 14,3 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше до 2023 року. Вперше у бюджеті передбачено Інститут помічника ветерана ‒ 3,8 млрд грн та пілотний проєкт щодо зубопротезування ‒ 749 млн грн.

У Мінфіні нагадують, що на цей рік, потреба у зовнішній підтримці на забезпечення видатків, не пов’язаних зі сферою безпеки і оборони, становить близько 37,3 млрд дол. США.