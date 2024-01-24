Український фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на премію Оскар

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста і режисера Мстислава Чернова номіновано на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, український фільм увійшов до списку номінантів на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня 2024 року.

Як повідомлялося, 2019 року від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича ("Atlantis"), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022 року - "Клондайк" Марини Ер Горбач. За час незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.

Організатори 96-ї церемонії премії оголосили у вівторок, що за нагороду в номінації "Найкращий фільм" американської кіноакадемії "Оскар" боротимуться фільми "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе й "Барбі" Грети Гервіг.

Серед претендентів на нагороду в цій номінації також "Траєкторія падіння" Жустін Тріє, "Залишені" Александера Пейна, "Американське чтиво" Корда Джефферсона, "Маестро" Бредлі Купера, "Минулі життя" Селін Сон і "Бідолахи" Йоргоса Лантімоса.

Найкращим режисером може стати Крістофер Нолан ("Оппенгеймер"), Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткової повні"), Жустін Тріє ("Траєкторія падіння"), Йоргос Лантімос ("Бідолахи") і Джонатан Глейзер ("Зона інтересів").

На звання найкращої акторки за версією американської кіноакадемії претендує Аннетт Бенінг ("Наяд"), Лілі Гладстон ("Вбивці квіткової повні"), Сандра Гюллер ("Траєкторія падіння"), Кері Малліган ("Маестро") і Емма Стоун ("Бідолахи"). Найкращим актором може стати Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Бредлі Купер ("Маестро"), Колман Домінго ("Растін"), Пол Джаматті ("Залишені") і Джеффрі Райт ("Американське чтиво").

На нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій" претендують "Траєкторія падіння", "Залишені", "Маестро", "Травень, грудень" і "Минулі життя". За нагороду за найкращий адаптований сценарій поборються "Американське чтиво", "Барбі", "Оппенгеймер", "Бідолахи" й "Зона інтересів".

На нагороду в номінації "Акторка другого плану" претендують: Емілі Блант за роль у фільмі "Оппенгеймер", Даніель Брукс ("Барва пурпурова"), Джоді Фостер ("Наяд"), Да’Він Джой Рендольф ("Залишені") і Америка Феррера ("Барбі"). В аналогічній чоловічій номінації представлені Раян Гослінг ("Барбі"), Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер"), Марк Руффало ("Бідолахи"), Роберт де Ніро ("Вбивці квіткової повні") і Стерлінг К. Браун ("Американське чтиво").

Найкращим анімаційним фільмом може стати "Хлопчик і чапля", "Стихії", "Німона", "Мрії робота", "Людина-павук: Крізь всесвіт".