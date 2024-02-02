Шмигаль: Завдання для України випустити мільйон дронів для фронту у 2024 році цілком реалістичне

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає реалістичним завдання для України випустити мільйон дронів для фронту у 2024 році.
"У нашому фокусі - дрони та інші військові інновації. Ключове завдання - активізувати виробництво безпілотників, боєприпасів, іншої сучасної зброї та наситити нею Сили оборони. Президент Володимир Зеленський поставив чітку мету - випустити цього року мільйон дронів для фронту. З огляду на ту базу і потенціал, який є сьогодні, - це дуже реалістичне завдання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.
Прем'єр наголосив, що влада робить ставку не тільки на державні проєкти, а й приватні компанії.
"Коли чотири з п'яти компаній в оборонному секторі - приватний бізнес, це дає ефективність, інновації, швидкість. Нині в Україні майже 200 компаній випускають дрони, а позаторік їх було лише сім", - зазначив він.
Шмигаль також розповів, що у 2023 році українські компанії виготовили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.
Крім того, за його словами, уряд багато уваги приділяє розробкам систем РЕБ, а також працює над проєктами автоматичних турелей і розміновувачів.
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