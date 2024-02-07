Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Кремінь: Учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову

132

Учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову, незалежно від того, якою мовою вони послуговуються в побуті. Таке правило стосується як уроків, так і спілкування педагогів з учнями під час перерв чи виховних годин. Про це в інтерв’ю «Освіторії» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Омбудсмен зазначив, що його Офіс перед початком навчального року звернувся до Міністерства освіти і науки для роз’яснення, аби зрозуміти, що саме мається на увазі під «мовою освітнього процесу».

Тоді, для уточнення інформації, МОН оприлюднило окремий лист, де, посилаючись на рішення Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року про визнання Закону України «Про освіту» таким, що повністю відповідає Конституції України, наголосило, що «українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, зокрема, й у сфері освіти».

МОН зокрема підтвердило: і уроки, і перерви, і розмови в їдальні, під час гуртків, занять спортом, проведення виховних годин та батьківських зборів – усе це є навчальним процесом, відповідно, усе це має відбуватися українською мовою.

«Використання недержавної мови під час батьківських зборів, а також виховних годин із школярами й школярками є прямими порушенням мовного законодавста. Нести відповідальність за це має керівник закладу освіти», – наголосив Тарас Кремінь.

Він також додав, що з особливою увагою треба ставитися до дітей, які стали вимушеними переселенцями. Якщо батьки спілкуються недержавною вдома, дитині може бути складно в школі. Тому варто пильнувати, щоб не допускати цькування на мовному ґрунті.

Стало відомо, що для українських військових створять курси державної мови. Порушення мовного законодавства наразі фіксують як у столиці, так і в багатьох регіонах України.

«Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах Півдня і Сходу.

Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою», – зауважив мовний омбудсмен.

учитель, Кремінь, українська мова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 7 февраля 2024
Вторник, 6 февраля 2024
Понедельник, 5 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023