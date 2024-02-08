ЄС може судитися з Угорщиною через закон, який порушує низку фундаментальних європейських цінностей

Євросоюз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон "про захист суверенітету". Про це йдеться у повідомленні ЄК, пише Кореспондент з посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що 7 лютого Європейська комісія надіслала лист Будапешту з офіційним повідомленням. Це є першим кроком, який може призвести до потенційного судового позову.

У листі йдеться про те, що закон порушує низку фундаментальних цінностей ЄС, включаючи демократію, право на справедливий судовий розгляд, а також правила захисту даних і внутрішнього ринку.