росія виставила на продаж картину Айвазовського, яка знаходиться в міжнародному розшуку

росія збирається продати на аукціоні картину художника Івана Айвазовського «Місячна ніч». Саме це полотно у 2014 році було серед півсотні незаконно переданих у Сімферопольський художній музей на початку російської окупації Криму. Про плани продати картину повідомив ексзаступник Генерального прокурора, колишній прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у соцмережі X.

Він нагадав, що у 2017 році за поданням прокуратури Криму Інтерпол оголосив 52 картини, передані в окупований Крим, у міжнародний розшук.

«Таким чином рф відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року – вивезення культурних цінностей й передача права власності є забороненою», – підкреслив Мамедов.

Повідомлення про те, що «Місячна ніч» стане основним лотом аукціону, що пройде в московському аукціонному домі 18 лютого, з'явилися в російських ЗМІ. Там зазначають, що перед продажем картину оцінюють в 100 млн рублей (приблизно $1,09 млн).

Крім роботи Айвазовського, на продаж виставлять 123 роботи митців XVIII-XX століть. Серед них, шість робіт Іллі Рєпіна, роботи Ісаака Левітана, Василя Верещагіна, Миколи Реріха тощо.

російські ЗМІ зазначають, що аукціон проведуть як аналог Christie's и Sotheby's (які відмовилися від «російських торгів»), а також пишуть, що на сайті можна «заповнити форму на вивіз предметів мистецтва з росії».

До відома, 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір про експонування картин у рамках виставки «російське та українське мистецтво ХVIII – початку ХХ сторіччя». Того ж дня з Криму до Маріуполя прибуло 52 картини, що входять до Музейного фонду України. Серед них були «Місячна ніч» Івана Айвазовського, «Дорога в лісі» Івана Шишкіна, «Пейзаж. Вечір» Олексія Саврасова, «Болото» Ісаака Левітана та інші.