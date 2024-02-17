Воры, мошенники, соседи: как уберечь дом в свое отсутствие

Сколько раз вы слышали истории об ограблениях, о черных риелторах и о том, как соседи затапливают друг друга, нанося непоправимый ущерб дорогостоящему ремонту? Наверняка, вы и сами перед выходом из дома по нескольку раз проверяете краны и двери. Перестраховка лишней не будет. Но что делать, если вы находитесь в другом городе или стране и попросту не имеете возможности убедиться в том, что ваша недвижимость все еще стоит на своем месте в целости и сохранности? Предлагаем вам вместе рассмотреть теоретические опасности и методы их предотвращения.

Чего стоит опасаться?

Причиной ваших бедствий может стать:

несчастный случай

погодные условия

невнимательность (ваша или соседская)

вандализм

мошенничество

Наиболее непредсказуемым фактор являются поломки. Трубы и проводка имеют неприятное свойство изнашиваться. Порой одного замыкания хватает для того, чтобы перегоревший прибор стал источником распространения огня по всей квартире. Прорыв водопроводной трубы, безусловно, ликвидирует пожар, но принесет еще больше проблем всему дому. Подобные несчастья не обязательно должны случиться именно у вас в квартире, но соседское горе может быстро распространиться во все стороны.

Что касается человеческого фактора, то предугадать и побороть его будет еще сложнее. Разбитая камнем оконница – самый безобидный из возможных сценариев. В поисках легкой добычи воры первым делом обращают внимание на дома, которые долго остаются без присмотра. Такие объекты будут лакомым кусочком и для мошенников. Схема до смешного проста – сдать вашу квартиру без вас. Многие арендаторы желают сэкономить и не обращаются за помощью к экспертам. Низкая цена и отсутствие необходимых знаний о проверке документов играют с ними злую шутку.

Безопасность дома = спокойствие хозяина: быстрое решение всех проблем

Проблемы нужно решать до их появления:

охранная система – все большей популярностью пользуется не только установка сигнализации, но и системы видеонаблюдения и прочих умных технологий, отвечающих за контроль активности внутри квартиры. Это будет полезно не только в случае вашего отъезда, но также для ухода за больными, маленькими детьми или пенсионерами. Даже кот-проказник не сможет без вашего ведома разбить очередной стакан

закрытая территория – если вы только планируете покупку недвижимости, обратите внимание на закрытые коттеджные городки или жилые комплексы. Во многих из них предусмотрены круглосуточная охрана и строгая пропускная система

оповещение и опережение – пожарная сигнализация зафиксирует малейшие признаки дыма и передаст информацию пожарным. Что касается прорыва трубы, то система антипотоп, которую используют в большинстве домов, минимизирует ущерб

компенсация убытков – оформление страхового полиса не избавит вас от потерь, но хотя бы поможет их покрыть. Убедитесь в том, что включили в договор все страховые случаи, которые вас волнуют

проверка документов – ваша недвижимость должна быть внесена в Реестр имущественных прав (Opendatabot.UA). Периодически проверяя данные в личном кабинете или при помощи портала “Дія”, вы сможете убедиться в том, что никакой злоумышленник не пытался их подделать без вашего ведома

“На других надейся, а сам не плошай” – с вашей личной ответственностью мы разобрались, но никогда не будет лишним добавить еще немного уверенности в том, что все системы работают исправно, двери и окна плотно закрыты, а любимые вазоны не пали смертью обезвоженных. Проконтролировать и исправить все эти моменты сможет только человек. Мамы и папы, дяди и тети, братья и сестры, друзья и подруги, соседи и соседки – среди ваших близких наверняка найдется кто-то, на кого вы можете всецело положиться.

Если вы планируете покинуть родной дом надолго или уже находитесь за границей и внезапно решили, что недвижимости нечего стоять без дела, вы можете переложить на ответственных лиц не только заботу о состоянии родного дома, но и его сдачу в аренду. Для этого вам понадобится оформить доверенность одним из возможных способов. Уже после ее нотариального заверения ваш близкий сможет обратиться к риелтору и превратить ваше временно опустевшее жилье в источник заработка. Или вы можете пропустить этот ненужный этап и обратиться к специалисту напрямую.

Благодаря нам слово “капитал” у многих ассоциируется с качеством и надежностью в информационном поле. Capital TV и Capital time уже давно полюбились вам, поэтому самое время узнать еще и о Capital Real Estate. В вопросах недвижимости качество отыгрывает не меньшее значение, чем при поисках актуальной информации. Только опытный эксперт сможет должным образом позаботиться о сдаче вашей квартиры в аренду, где бы вы ни находились. Инновационный подход воплотился в уникальном сервисе по управлению недвижимостью, с помощью которого вы сможете дистанционно контролировать все процессы, связанные с благополучием родного дома.