Українці назвали необхідні умови для перемоги у війні з рф, - опитування

Необхідними умовами для перемоги у війні з рф українці називають збільшення озброєння, подолання корупції та згуртованість суспільства.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

«Респондентам запропонували самим назвати три речі, які потрібні для перемоги України. Найчастішими були відповіді пов’язані зі збільшенням зброї (46%). У відповідях ішлося про збільшення обсягу зброї загалом та поставок від партнерів, виготовлення власної зброї, забезпечення боєприпасами та сучасною зброєю, літаками, дронами, важкою технікою (наприклад, танками) тощо. На другому місці за частотою називали необхідність побороти корупцію (34%) – таку альтернативу називали частіше ті, хто не дуже впевнений у перемозі», – йдеться у повідомленні.

Третє місце, за даними соціологів, (близько 20%) поділяють такі запити: єдність і згуртованість українського суспільства; потреба у зміні влади (зазвичай респонденти вказували на перезавантаження політичного керівництва загалом або згадувалися конкретні органи: потреба в новій Верховній Ради, нових депутатах, Президенті, тощо); допомога партнерів Україні в цілому; мобілізація, збільшення армії.

Близько 14% також називали важливим фактором терпіння населення та віру у перемогу. 6-9% важливим для перемоги називали гроші на армію, розвиток економіки та переведення її на воєнні рейки, а також активність громадян й підтримка ЗСУ. Рідше (близько 3%) говорили про сильне військове командування, переговори, повернення Валерія Залужного, діалог влади та суспільства. Поодиноко (до 2%) також називали боротьбу зі зрадниками, соціальну справедливість, розвиток міжнародних відносин.

«Є різниця у запитах залежно від упевненості людини у перемозі. Наприклад, упевнені у перемозі майже удвічі частіше говорять про потребу збільшення обсягу зброї, а також про необхідність єдності/згуртованості суспільства. Натомість невпевнені у перемозі дещо частіше вказують на потребу подолати корупцію та змінити владу», – зауважують соціологи.

За даними опитування, загалом більшість українців вважають малоймовірним захоплення Росією нових територій (64%).

Більше половини не вірять також у масові заворушення/протести (53%). Так само більше половини вважають скоріше малоймовірним встановлення військової диктатури. Водночас щодо ризику встановлення диктатури чинної влади респонденти висловились дещо гірше: такий сценарій 46% вважають малоймовірним, 20% вагаються, і 24% думають, що це можливо.

Більш імовірними загрозами українці вважають загострення економічної (48%) та політичної (45%) кризи. Ще до 35% вагаються, чи це можливо, і до 20% вважають, що кризи не буде.

Респонденти, які упевнені у перемозі України, загалом мають більше оптимізму відносно й інших подій: наприклад, вони не розглядають як можливий сценарій захоплення Росією нових територій, менше вірять в можливість встановлення диктатури, кризи.

Молодші покоління мають дещо песимістичніші оцінки щодо загроз, ніж старші. Наприклад, у віковій групі 18-35 років 32% вважають імовірними масові заворушення та протести, хоча серед категорії 51+ років так думають тільки 16%. Також молодші вважають більш імовірним захоплення нових територій і настання криз.

Опитування проведено в рамках 26-ї хвилі Моніторингу, який започаткований та проводиться з третього дня повномасштабного вторгнення росії. Аудиторія: населення України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 10-11 лютого 2024 року.