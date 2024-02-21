Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Комітет Ради: Законопроєкт про мобілізацію отримав понад 1,3 тис. правок

133

Нова версія урядового законопроєкту про мобілізацію отримала понад 1,3 тис. правок перед другим читанням у Верховній Раді, але їх кількість буде збільшуватись.

Про це повідомили члени профільного комітету парламенту.

Зазначається, що для опрацювання пропозицій комітету знадобиться час, тому навряд цей законопроєкт розглянуть протягом цього тижня.

Як повідомила нардеп від партії Європейська солідарність Ірина Фріз, можливість внесення правок завершиться пізно ввечері 21 лютого, тому лише після цього їх розглядатимуть в комітеті.

«Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну, – Ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути – 100% комітет не буде гальмувати цей процес», – сказала Ірина Фріз.

Своєю чергою парламентар від Слуги народу Єгор Чернєв, який є членом безпекового комітету, каже, що на розгляду правок в комітеті може піти тиждень.

«Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися», – сказав Чернєв.

Водночас нардеп від партії Голос Ярослав Железняк наголосив, що кількість право ще може бути значно збільшена.

«Їх (правки, – Ред.) подають сьогодні весь день і завтра до 23:59. І цифра змінюється кожну хвилину. Наприклад, у мене більше сотні правок і я їх всіх досі ще не подав», – пояснив він у своєму каналі в Telegram.

Тому, резюмує Железняк, правок, ймовірно, буде понад 1,5 тисячі, але точну цифру можна буде дізнатись не раніше 22-го лютого.

На його думку, голосування у другому читанні буде не раніше 6-8 березня поточного року.

мобілізація
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 21 февраля 2024
Вторник, 20 февраля 2024
Понедельник, 19 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023