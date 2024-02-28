Шмигаль: Уряд ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу на водіїв легкових автомобілів

27 лютого Уряд ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу вже не тільки на "далекобійників", а й на водіїв легкових автомобілів.
Про це інформує прес-служба Кабміну.
"Невід’ємним елементом підвищення якості державного управління є реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект єЧерга для зручного перетину кордонів", — відзначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави Уряду, за допомогою цього сервісу транспортні засоби перетнули кордон вже понад 800 тисяч разів.
Зазначимо, що "єЧерга" – це сервіс, який працює у відкритому режимі у системі "Шлях". Щоб записатись у чергу необхідно зареєструватися онлайн, вибрати пункт пропуску та очікувати повідомлення. Зазначений сервіс дозволяє економити час та чекати перетину кордону на зручній локації, а система, власне, сповіщає водія, коли потрібно під'їжджати до пункту пропуску. Якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримує сповіщення про це.
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