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Понад 84% українців підтримують вступ України до ЄС, - опитування

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Переважна більшість (84,3%) опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, 27% співгромадян вважають, що це можливо протягом 3-5 років.

Такі дані соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднив на пресконференції директор соціологічної служби Центру Андрій Биченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Традиційно висока частка українців - 84,3% - підтримують вступ України до ЄС. Порівняно з груднем 2022 року (79%) вона зросла – російське вторгнення спричинило сплеск євроінтеграційних настроїв серед українців», - сказав Биченко.

Згідно з опитуванням, не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів, у грудні 2022 року таких було 8%.

На запитання, коли Україна зможе вступити до ЄС, 23,3% опитаних висловили думку, що протягом 1-3 років, 27,1% – протягом 3-5 років, 15% – протягом 5-10 років, 5% – протягом 10-20 років. Близько 6% дотримуються думки, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС.

Опитування проведене Центром Разумкова в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Воно проводилось методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» в усіх регіонах, підконтрольних уряду України. Загалом було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

опитування, Биченко
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