35% чоловіків готові мобілізуватися до Збройних сил України, - опитування

35% чоловіків серед тих, хто не має броні і не служить, готові мобілізуватися до Збройних сил України.
Як пише gazeta.ua, про результати соціологічного опитування, яке провела агенція Info Sapiens, повідомив сайт Texty.org.ua.
Для дослідження була сформована вибірка, пропорційна чоловічому населенню віком 18-55 років у населених пунктах зі щонайменше 50 тис. мешканців, розповіли.
Опитування проводили онлайн. Загальна кількість опитаних - 400 осіб.
Основний мотив мобілізуватися до ЗСУ - захист України і своїх рідних і помста, згідно оприлюднених результатів опитування.
Третина чоловіків кажуть, що їх втомило повсякденне життя і, вочевидь, вони не проти змінити його на армійське.
А от доходи не відіграють важливої ролі, пишуть.
"Якби в Україні проводилася кампанія із залучення до армії нових бійців, то ці мотиви варто було б ураховувати у рекламних матеріалах", - повідомляють Texty.org.ua.
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