Білий дім пропонує країнам G7 підготувати пропозиції щодо конфіскації російських активів

Білий дім хоче, щоб країни "Групи семи" підготовували пропозиції щодо конфіскації російських активів до наступного саміту G7, який відбудеться у червні. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.

Зазначається, що президент США Джо Байден хоче аби партнери досягли прогресу щодо реалізації планів використання заморожених російських активів для підтримки України.

Джерела видання уточнюють, що Байден прагне, аби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення. Водночас лідер Білого дому не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні

За словами джерел Bloomberg, Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

Зазначається, представники країн G7 обговорюють варіанти використання 280 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку росії.

Союзники сходяться на думці, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.