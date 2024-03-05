Україна не буде підписувати новий контракт з росією щодо продовження транзиту газу

Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу. Водночас країна говорить з європейськими партнерами щодо їх потреби у транзиті газу після завершення контракту, і чекає на відповідну позицію ЄС. Про це заявив під час пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
«Стосовно транзиту. Ми, звісно, не збираємося вести перемовини з країною-агресором про те, щоб продовжувати (транзит газу - ред.) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу - ми готові таку послугу надавати так, як і робили це до цього часу. Тут ініціатива на боці ЄС, на боці наших європейських партнерів», - сказав Шмигаль.
Водночас Шмигаль зазначив, що ГТС України готова функціонувати і без здійснення транзиту російського газу.
«Якщо ні, то ми будемо використовувати газотранспортну систему для наших цілей. У нас є, безумовно, план Б. Система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості, як її використовувати, в тому числі і для транзиту», - додав Шмигаль.
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