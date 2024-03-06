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Федоров: Час на оформлення субсидії в застосунку "Дія" скоротився до 10 хвилин

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Час на оформлення субсидії в застосунку "Дія" скоротився втричі - до 10 хвилин, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Утричі прискорили процес оформлення заяви про субсидію на порталі "Дія". Раніше на це йшло 30 хвилин. Тепер послугу можна отримати за 10 хвилин, заповнивши 7 полів замість 21", - написав Федоров.

Він зазначив, що під час оформлення більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів без необхідності стояти в чергах, збирати довідки і заповнювати довгі анкети.

Послуга доступна для українців, які жодного разу не оформляли субсидію, ідеться в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що можливість оформити субсидію через "Дію" з'явилася 2021 року. Відтоді команда постійно працює над автоматизацією процесу.

Дія, Федоров
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