В Украине собираются создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести е-резидентство

Кабинет министров Украины намерен до конца 2020 года реализовать ряд приоритетных инициатив, касающихся ИТ-сферы, в частности планируется расширить функции «Дии» и создать виртуальную экономическую зону для стартапов.

Как отмечается в тексте распоряжения Кабмина «Об утверждении плана приоритетных действий Правительства на 2020 год», среди приоритетных планов для Минцифры — создание в Украине инструмента электронного резидентства с целью привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала страны. До декабря включительно в Верховную Раду должен быть внесен законопроект про ведение предпринимательской деятельности е-резидентами в Украине, а также в тестовом режиме запущен портал для получения статуса е-резидента на базе «Дии».

В октябре также планируется разработать законопроект по созданию свободной виртуальной экономической зоны для креативной экономики со специальным налоговым режимом с целью гармонизировать деятельность ИТ-компаний и венчурных фондов с мировыми отраслевыми стандартами, упростить администрирование налогов и облегчить взаимодействие ИТ-бизнеса с госструктурами.

Ожидается, что эти действия создадут условия для регистрации ИТ-компаний в украинской юрисдикции, увеличат венчурные инвестиции и количество официально трудоустроенных специалистов в ИТ-индустрии, а также приведут к увеличению объема экспорта ИТ-услуг.

Кроме того, планируется увеличить доступный для мобильной связи спектр частот в диапазонах 700МГц, 800 МГц и 900МГц, а также обеспечить гармонизацию спектра радиочастотного ресурса и усилить контроль за его использованием — в ноябре Кабмин должен утвердить план мероприятий по высвобождению частот с целью развития мобильной связи в Украине.

Минцифры до декабря 2020 года включительно должно обеспечить развитие взаимодействия публичных электронных реестров, а именно подключить к системе электронного взаимодействия не менее 50 государственных информсистем/реестров.

Помимо этого в задачах Минцифры обеспечить доступность 50 электронных услуг на госвебпортале «Портал Дия», из которых 10 предоставляемых в автоматическом режиме. При этом воспользоваться ими (или ознакомиться с информацией об этих услугах) по состоянию на декабрь 2020 года должны как минимум 1 млн лиц.

Кроме того, планируется дальнейшее обеспечение развития сферы открытых данных, в частности в сентябре Минцифры должно обеспечить обнародование не менее 33 тыс. приоритетных наборов данных органов исполнительной власти и местного самоуправления на госпортале открытых данных.

В ноябре должна быть внедрена система онлайн-мониторинга и оценки качества предоставления административных услуг, за что также отвечает Минцифры.

В ноябре планируется создание онлайн-платформы по взаимодействию органов исполнительной власти с институтами гражданского общества.

До декабря планируется размещение в «Дии» реестра админуслуг, который будет включать полную и развернутую информацию обо всех админуслугах. В частности, в реестре должно отображаться 95% субъектов, предоставляющих такие услуги, и 95% самих услуг.

До конца года планируется также подключить к скоростному интернету не менее 500 школ, подключить к интегрированной системе электронной идентификации более 200 информационно-телекоммуникационных систем, а также упростить правила аренды объектов инфраструктуры государственных и коммунальных предприятий с целью облегчения условий работы малых и средних провайдеров телекоммуникаций.

Помимо этого Минцифры до конца текущего года должно озаботиться вопросом разработки концепции закона развития искусственного интеллекта, включающих определение направлений, механизма и условий развития ИИ. Цель — устранение отставания Украины в указанной сфере.