Україна працює над створенням кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%

Україна працює з партнерами з метою створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Одним з головних завдань для уряду залишається подальше посилення економіки України», - наголосив він.

У цьому контексті Шмигаль сказав, що уряд вже має дорожню карту, що містить проєкти, які обговорюються з партнерами, і які вже мають наповнення деталями.

За його словами, уряд інтенсивно працює з партнерами для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Очільник уряду уточнив, що кошти цієї кредитної лінії підуть на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо.

«На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 млрд доларів», - поінформував він.

Прем’єр запевнив, що це допоможе і далі підтримувати український бізнес, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність.

«Також затверджуємо постанову, що визначає умови позики від Канади. Це додатково 2 мільярди канадських доларів (понад $1,4 млрд — ред.), які можемо отримати вже цього року», - додав Шмигаль.