Макрон: Франція не має жодних обмежень у питанні допомоги Україні

Французький уряд не має жодних обмежень у питанні допомоги Україні, зокрема у выйськовому плані.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідерами політичних партій у Парижі, повідомляє Le Figaro.

Макрон, серед іншого, розповів політикам про ситуацію фронту в Україні та ризики, пов'язані з можливою затримкою допомоги для Києва.

Згідно з заявами лідерів двох партій, президент на зустрічі запевнив, що французька підтримка України «не має жодних червоних ліній».

«Ми не можемо дозволити собі встановлювати обмеження перед ворогом, який не встановлює жодних обмежень», – попередив він своїх співрозмовників.

Водночас лідери деяких партій відкинули ідею про розміщення французьких військ в Україні.