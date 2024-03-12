Politico: Макрон продовжує відкладати свій візит, оскільки хоче приїхати в Україну з відчутними результатами щодо допомоги

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує відкладати свій візит до України, оскільки хоче приїхати з відчутними результатами для допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Візит Макрона в Україну відкладався кілька разів і спочатку планувався на лютий, а потім був перенесений на середину березня.

У заяві Єлисейського палацу, яку оприлюднили в неділю, 10 березня, йшлося про те, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів". При цьому там уточнювали, що це не пов'язано з безпековими питаннями.

Неназваний французький дипломат розповів виданню, що причиною таких перенесень візиту є бажання Макрона взяти час для обговорень з союзниками, "щоб відвідати Україну з відчутними результатами".

"Необхідно трохи часу, щоб (укласти - ред.) різні коаліції та обговорити оперативні зобов'язання з нашими партнерами", - розповів дипломат.