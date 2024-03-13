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Сибіга: Очікуємо від візиту Макрона до України підписання нових домовленостей

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Київ очікує, що візит президента Франції Емануеля Макрона до України завершиться підписанням нових домовленостей. Про це в ефірі телемарафону заявив дипломат, заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга, передає УНН.

За його словами, візит президента Франції до України є наступним кроком для посилення співпраці між країнами після підписання безпекової угоди.

«Наступний крок після підписання безпекової угоди у Парижі, буде візит пана Макрона до України, в короткій перспективі. Власне, щоб наповнити більш конкретними домовленостями ті блоки, які зафіксовані у безпековій угоді. Безумовно очікування (від візиту -ред.) дуже високі. Він буде дуже важливий для подальшого зміцнення двосторонніх відносин, а також безпеки в Європі», - заявив Сибіга.

Макрон
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