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70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, - опитування

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На березень 2024 року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Загалом по Україні у 70% є близькі, які брали або беруть участь в протистоянні збройній агресії РФ після початку повномасштабного вторгнення. У порівнянні з вереснем 2023 року цей показник збільшився на 5%.

У західній частині України 76% опитаних мають серед близьких тих, хто воював чи воює з початку повномасштабного вторгнення. В центральних регіонах цей показник становить 72%, а у південних та східних – 67% та 57% відповідно.

55% опитуваних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у бойових діях на території України з 2014 до 2021 року.

Також 41% опитаних припускають, що самі можуть стати ветеранами у майбутньому, 53% – протилежної думки, ще 6% заявили, що їм складно відповісти. Найчастіше про таку можливість говорили мешканці західних регіонів, чоловіки від 18 до 35 років та ті українці, хто має родичів та близьких, котрі воювали чи воюють зараз.

Опитування проведено та профінансовано соціологічною групою "Рейтинг". Ініціатор дослідження – Український ветеранський фонд Міністерства з питань ветеранів. З 2 до 5 березня методом телефонних інтерв’ю було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій і територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка вибірки не перевищує 3,1%.

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