Шмигаль пропонує міжнародним партнерам запровадити додаткове оподаткування російських нафти і газу

Україна пропонує міжнародним партнерам після перемоги запровадити додаткове спеціальне оподаткування російської нафти, газу та інших сировинних матеріалів для покриття завданих Україні збитків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.
За словами прем'єра, це було б додатковим джерелом для компенсації Україні всієї шкоди, яку завдає їй рф під час війни.
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