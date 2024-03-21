Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Шмигаль пропонує міжнародним партнерам запровадити додаткове оподаткування російських нафти і газу

141

Україна пропонує міжнародним партнерам після перемоги запровадити додаткове спеціальне оподаткування російської нафти, газу та інших сировинних матеріалів для покриття завданих Україні збитків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами прем'єра, це було б додатковим джерелом для компенсації Україні всієї шкоди, яку завдає їй рф під час війни.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 21 марта 2024
Среда, 20 марта 2024
Вторник, 19 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023