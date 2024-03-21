Шмигаль розповів, як Україна розпочне використовувати кошти, отримані за програмою Ukraine Facility

Україна вже сьогодні розпочне використання коштів, отриманих від європейських партнерів у рамках програми Ukraine Facility, на виплати пенсій, зарплат та інших потреб держави.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Ukraine Facility - це новий, абсолютно унікальний інструмент, який був розроблений за ініціативи президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн», - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що сьогодні українська сторона передала затверджений урядом план, який є частиною інструмента Ukraine Facility, а також вже отримала 4,5 мільярди євро.

«Ми вже сьогодні будемо цими коштами користуватися для того, щоб сплачувати всі бюджетні видатки, які нам необхідні, починаючи від виплати пенсій, завершуючи виплатами зарплат бюджетникам і всіма іншими бюджетними витратами», - наголосив урядовець.

Водночас Прем’єр-міністр пояснив, що Ukraine Facility, як інструмент не передбачає фінансування військових витрат.

«Але був зроблений також другий інструмент, власне, який сьогодні анонсував високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Це інструмент, який називається Фонд підтримки України в межах Європейського фонду миру. Цей фонд складається з 20 мільярдів євро на чотири роки», - зауважив політик.

За його словами, цього року Україна отримає п'ять мільярдів євро виключно для військової підтримки держави.

«Це - надзвичайно потужна підтримка. Маємо 4,5 мільярдів євро, які вже сьогодні в нас на рахунку для фінансування бюджетного дефіциту і бюджетних видатків, а також розраховуємо на п'ять мільярдів, які анонсував Жозеп Боррель в частині військової підтримки», - резюмував Шмигаль.