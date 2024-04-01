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Джигир: 70% свого бюджету МО виділяє на грошове забезпечення військових

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Міністерство оборони України близько 70% свого бюджету виділяє на грошове забезпечення військових, виплати рідним загиблих, виплати за поранення, близько 20% йде на закупівлю озброєння і військової техніки, решта - експлуатаційні видатки. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він нагадав, що у 2024 році на грошове забезпечення і бойові виплати виділено асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету МОУ.

"Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку", – сказав Джигир.

Він зауважив, що потрібно враховувати динамічність ситуації на фронті та зростання потреб ЗСУ. Наприклад, у разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникає необхідність у залученні додаткового фінансування, а це, відповідно, тягне за собою зміни в бюджеті і належні урядові рішення.

"Щодо другого пакета — це закупівля озброєння та військової техніки. Він становить більш ніж 20% нашого оборонного бюджету. Тобто 20% — це певний натівський бенчмарк для видатків на військове обладнання. Зважаючи на війну в Україні, деякі наші сусіди, які також межують з країною-агресором, в останні роки витрачають на озброєння та військову техніку принципово більшу частку", – зазначив заступник міністра оборони.

На закриття потреб військових у якісній техніці та озброєнні спрямовано 265,4 мільярда гривень.

"Ці цифри — орієнтовні. Потреби в оборонному секторі динамічні і постійно уточнюються Генштабом залежно від бойової обстановки", – додав він.

"І третій пакет — експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт", – наголосив Джигир.

Міноборони, Джигир
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