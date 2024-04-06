Карпенко: Під час ведення бойових дій одним із найбільш проблемних питань є забезпечення війська

Під час ведення активних бойових дій одним із найбільш проблемних питань є забезпечення війська, і необхідно реагувати на всі проблеми, що виникають у військових, а також ефективно використовувати кошти військовими частинами, заявив командувач Сил логістики Збройних сил України Володимир Карпенко.

"Проаналізувавши 2023 рік щодо забезпечення військових частин, ми побачили одне джерело, дуже ефективне джерело надходження бюджету - безпосередньо до командирів військових частин, що дало їм змогу протягом 2023 року закуповувати те майно, яке необхідне для виконання завдань. Хто може знати краще, як не командир військової частини, що насамперед необхідно", - сказав Карпенко під час Форуму військових закупівель у Києві.

Він зазначив, що основний обсяг коштів і матеріально-технічних засобів, якими забезпечувалися військові частини, раніше відбувалися за централізованим принципом відповідно до штатно-табельної потреби, і Міноборони та Генштаб планували ці заходи та забезпечували частини.

"Щойно почалися активні дії 2022 року, завдяки взаємовідносинам військових частин з адміністраціями з'явилося таке джерело доходу, як субвенції... До 24 лютого субвенції не були такими активними у військових частинах, бо їх здебільшого виділяли адміністрації для проведення поточних ремонтних робіт - переважно об'єктів інфраструктури", - зазначив Карпенко.

За його словами, аналіз за 2023 рік показав, що обсяг коштів, які отримували різні бригади, становив "від кількох сотень мільйонів грн за рік", тож "дійшли висновку про необхідність підняти це питання офіційно".

"З цього року зафіксували вже для кожної військової частини за рахунок податку від доходів фізичних осіб, який сплачує військова частина до бюджету держави, виділення 10% від цієї суми. Але ми отримали другу проблему - цей обсяг коштів тепер необхідно грамотно використовувати. На сьогоднішній день у нас дуже великі суми залишаються на рахунках військових частин. І на жаль, не всі військові частини знають, як правильно ці кошти використовувати, і які товари можна закуповувати, щоб не було порушено законодавство", - зазначив командувач Сил логістики.

Так, він наголосив на важливості такої платформи як Форум військових закупівель, яка "перетече в навчання особового" і "розкладе по поличках, як правильно використовувати кошти".

"Ми зі свого боку продовжуємо роботу за всіма основними напрямками забезпечення. Ми дуже сильно вивчаємо весь комплекс можливих заходів і відновлення озброєння та військової техніки, підключаємо представників бізнесу для надання допомоги", - сказав Карпенко.

Крім того, він запевнив у тому, що є чітке взаєморозуміння з Міністерством оборони України, з яким фактично щодня відбуваються зустрічі.

Карпенко вказав при цьому, що на сьогоднішній день, під час ведення активних бойових дій, найбільш проблемне питання - це забезпечення війська і виконання поставлених бойових завдань.

"У нас є певні проблеми. І в питанні закупівлі запасних частин, тому що відбуваються на фронті дуже активні дії. Ми повинні реагувати на всі проблеми і питання, які виникають у військових, у військових частин. Особливо ті, які виконують завдання на передньому краї", - наголосив він.