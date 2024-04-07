На благодійному вечорі у Флориді Трамп зібрав рекордну суму на свою президентську кампанію, - ЗМІ

Експрезидент Дональд Трамп зібрав у суботу на благодійному вечорі у Флориді рекордну суму на свою президентську кампанію - близько 50 мільйонів доларів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Fox News.

Збір коштів відбувся у приватному будинку в Палм-Біч у мільярдера Джона Полсона. Серед сотні гостей були такі відомі особи, як власник казино Стів Вінн, засновник і президент аерокосмічної компанії Bigelow Роберт Бігелоу, колишній міністр торгівлі США Вілбур Росс.

Однак, попри великі пожертви на кампанію Трампа (загалом він акумулював $93 млн), експрезидент істотно відстає від президента Джо Байдена, який зібрав близько 192 млн доларів.