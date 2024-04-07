На благодійному вечорі у Флориді Трамп зібрав рекордну суму на свою президентську кампанію, - ЗМІ

Експрезидент Дональд Трамп зібрав у суботу на благодійному вечорі у Флориді рекордну суму на свою президентську кампанію - близько 50 мільйонів доларів.
Про це передає Укрінформ з посиланням на Fox News.
Збір коштів відбувся у приватному будинку в Палм-Біч у мільярдера Джона Полсона. Серед сотні гостей були такі відомі особи, як власник казино Стів Вінн, засновник і президент аерокосмічної компанії Bigelow Роберт Бігелоу, колишній міністр торгівлі США Вілбур Росс.
Однак, попри великі пожертви на кампанію Трампа (загалом він акумулював $93 млн), експрезидент істотно відстає від президента Джо Байдена, який зібрав близько 192 млн доларів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023