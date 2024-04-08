У Німеччині планують перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності

Голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург хотів би перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності.
Про це він розповів Bild, передає Укрінформ.
У Німеччині налічує близько 900 тисяч колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста, поінформував Зензбург.
У зв’язку з російською агресивною війною проти України та пов’язаною з нею реструктуризацією Бундесверу точиться дискусія про те, як можна залучити більше жінок і чоловіків до війська. Наразі це виявилося надзвичайно складним.
«На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті», — сказав полковник запасу. За його словами, якщо Німеччина зазнає нападу і вступить у війну, «доведеться подумати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти».
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