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У Німеччині планують перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності

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Голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург хотів би перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності.

Про це він розповів Bild, передає Укрінформ.

У Німеччині налічує близько 900 тисяч колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста, поінформував Зензбург.

У зв’язку з російською агресивною війною проти України та пов’язаною з нею реструктуризацією Бундесверу точиться дискусія про те, як можна залучити більше жінок і чоловіків до війська. Наразі це виявилося надзвичайно складним.

«На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті», — сказав полковник запасу. За його словами, якщо Німеччина зазнає нападу і вступить у війну, «доведеться подумати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти».

Німеччина, Зензбург
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